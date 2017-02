I mit daglige arbejde er jeg storforbruger af WordPress plugins og benytter ofte nogle plugins der ikke er så kendte eller omtalt her i Danmark. Så tænkte at jeg lige i denne blog post ville komme med et par anbefalinger du muligvis kan blive inspireret af.

For samtlige af disse plugins har jeg generelt sikret mig at de ikke indlejre skjulte links eller laver andre uhensigtsmæssige ting ved ens blog. Dvs. de burde være sikre for dig at bruge.

WordPress SEO by Yoast

Jeg har tidligere anbefalet både Headspace2 og All in One SEO plugins til ens generelle SEO behov på WordPress blogs, men her i 2012 (opdateret indlæg) er jeg skiftet over til det jeg mener er det bedste SEO plugin til WordPress. Det dækker præcis de behov du måtte have og vil fremtidssikre dig godt hvis du får det korrekt opsat.

Gode features: Brødkrumme menu inkluderet, fjern kategori menu, gennemtvivl slash / konsekvent og meget mere der også findes i de 2 andre plugins jeg nævner.

Du kan desuden nemt importerer dine SEO indstillinger fra de andre plugins hvis du vil skifte. Admin interfacet virker rigtig godt og er nemt når man lige har arbejdet lidt med det. Generelt opsætter du dog kun én gang

Jeg kan kun anbefale dette plugin til alle der vil have mest ud af SEO delen og som elsker at tilrette alt til mindste detalje.

Auto Thickbox

Denne laver lidt pænere popups af ens billeder. I stedet for at åbne i et selvstændigt vindue, bliver billedet blot vist midt på skærmen i en popup. Se eksempel på vores seneste iPhone 4G indlæg hvor jeg bruger dette plugin. Klik på billederne for at se effekten.

(mere…)